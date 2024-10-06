“الوكالة الوطنية للاعلام”: استشهاد الرقيب في قوى الأمن الداخلي حبيب أبو مراد من بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان متأثراً بجراح أصيب بها بعد ظهر اليوم نتيجة غارة من مسيّرة على مدخل البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 21:52

“الوكالة الوطنية للاعلام”: استشهاد الرقيب في قوى الأمن الداخلي حبيب أبو مراد من بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان متأثراً بجراح أصيب بها بعد ظهر اليوم نتيجة غارة من مسيّرة على مدخل البلدة

منذ 42 mins 6 October، 2024
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