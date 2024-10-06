مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية شنوا عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الاحد هجوماً جوياً ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 17:12

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية شنوا عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الاحد هجوماً جوياً ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة

منذ 50 mins 6 October، 2024
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