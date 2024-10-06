مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الأحد تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 17:12

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الأحد تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
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