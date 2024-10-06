صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في مجلس ماروم الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2024 - 17:12

صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في مجلس ماروم الجليل

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة