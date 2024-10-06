غارة اسرائيلية تستهدف مبنى خلف بلدية برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بجانب سوبر ماركت زين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 17:12

غارة اسرائيلية تستهدف مبنى خلف بلدية برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بجانب سوبر ماركت زين

منذ 2 ساعة 6 October، 2024
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