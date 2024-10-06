مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:35 من بعد ظهر يوم الاحد موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 15:38

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:35 من بعد ظهر يوم الاحد موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 36 mins 6 October، 2024
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