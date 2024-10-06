غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء

جددت الطائرات الإسرائيلية غاراتهاعلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي طال مناطق في الجنوب والبقاع وبيروت.

وشن جيش الاحتلال غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية، تركزت في مناطق حارة حريك، والرويس، وبرج البراجنة، والشويفات.

وترافقت الغارات مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المنطقة، حيث سمع صداها إلى مناطق خارج بيروت.

وفي وقت سابق من يوم السبت، شنت طائرات الحربية عدداً من الغارات، على مناطق في الضاحية الجنوبية.

ومساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الجية الساحلية في منطقة الشوف. وأدت إلى استشهاد شخصين وإصابة (18) آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الانقاض.

المصدر: موقع المنار