مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 19:00 من يوم السبت تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 20:58

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 19:00 من يوم السبت تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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