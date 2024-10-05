الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة بعد عام على بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2024 - 17:52

الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة بعد عام على بدء الحرب

منذ 7 mins 5 October، 2024
الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة ولبنان بعد عام على بدء الحرب
الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة ولبنان بعد عام على بدء الحرب
أخبار دولية - بريطانيا - طوفان الأقصى

تظاهر آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية في العاصمة البريطانية السبت، دعما لغزة ولبنان في الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وسار المتظاهرون إلى وسط لندن صباح السبت، حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية.

وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف. وهتف المتظاهرون “أوقفوا القصف” و”فلسطين حرة حرة” و”أوقفوا قصف المستشفيات”.

وردّد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر. وقال “يدا ستارمر ملطخة بالدماء” و”ستارمر، ستارمر، لا يمكنك الاختباء، سنوجّه إليك اتهامات بالإبادة الجماعية”.

وجرت تظاهرة مماثلة السبت في العاصمة الإيرلندية دبلن.

المصدر: أ ف ب

التعليقات

ذات صلة