وزير الخارجية الايرانية: زيارتي الى دمشق وبيروت رسالة بان ايران ستقف دائما الى جانب المقاومة تحت اي ظرف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 17:52

وزير الخارجية الايرانية: زيارتي الى دمشق وبيروت رسالة بان ايران ستقف دائما الى جانب المقاومة تحت اي ظرف

منذ 35 mins 5 October، 2024
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