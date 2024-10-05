جيش العدو: اطلاق اكثر من 110 صواريخ من لبنان منذ ساعات صباح اليوم وسقوط جزء منها بالجليل الاعلى والاوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 17:52

جيش العدو: اطلاق اكثر من 110 صواريخ من لبنان منذ ساعات صباح اليوم وسقوط جزء منها بالجليل الاعلى والاوسط

منذ 43 mins 5 October، 2024
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