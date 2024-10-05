مراسل المنار: صلية صاروخية باتجاه الاراضي المحتلة ودوي صافرات الانذار في كرمئيل وسخنين وطبريا وسط الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 17:52

مراسل المنار: صلية صاروخية باتجاه الاراضي المحتلة ودوي صافرات الانذار في كرمئيل وسخنين وطبريا وسط الجليل

منذ 46 mins 5 October، 2024
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