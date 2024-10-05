مراسل المنار: دوي انفجارات في مستعمرتي المطلة ومسكاف عام باصبع الجليل بعد دوي صافرات الانذار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 17:50

مراسل المنار: دوي انفجارات في مستعمرتي المطلة ومسكاف عام باصبع الجليل بعد دوي صافرات الانذار

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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