وكالة “سانا”: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 14:46

وكالة “سانا”: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي

منذ 15 mins 5 October، 2024
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