إعلام العدو: 8 طواقم تعمل على إخماد حريق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 13:12

إعلام العدو: 8 طواقم تعمل على إخماد حريق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

منذ 39 mins 5 October، 2024
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