مراسل المنار: استهداف دراجة نارية في بلدة أرنون بعد استهداف سيارة في بلدة زوطر الشرقية ما ادى الى وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 13:12

مراسل المنار: استهداف دراجة نارية في بلدة أرنون بعد استهداف سيارة في بلدة زوطر الشرقية ما ادى الى وقوع اصابات

منذ 46 mins 5 October، 2024
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