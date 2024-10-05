نادي الاسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات بلغت اكثر من 11 الف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الابادة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 13:10

نادي الاسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات بلغت اكثر من 11 الف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الابادة على قطاع غزة

منذ 59 mins 5 October، 2024
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