الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط منطقة المريجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2024 - 10:06

الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط منطقة المريجة

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة