المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 03:52

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية

منذ 40 mins 5 October، 2024
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