المقاومة الاسلامية: أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية فتصدى مجاهدونا لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 03:52

المقاومة الاسلامية: أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية فتصدى مجاهدونا لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة

منذ 42 mins 5 October، 2024
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