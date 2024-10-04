خلية إدارة الأزمات في بلدية صيدا اطلقت النموذج الالكتروني لتسجيل النازحين في المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 23:12

خلية إدارة الأزمات في بلدية صيدا اطلقت النموذج الالكتروني لتسجيل النازحين في المنازل

منذ 1 ساعة 4 October، 2024
بلدية صيدا
لبنان

اعلنت خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا “إطلاق النموذج الإلكتروني لتسجيل النازحين القاطنين في المنازل في أرجاء مدينة صيدا الإدارية بالتنسيق مع محافظة لبنان الجنوبي، وذلك بهدف رصد الحاجات في المنازل ومحاولة تلبية الحاجات ضمن الإمكانات المتوفرة تباعاً”.

ودعت البلدية “النازحين القاطنين في المنزل الواحد لتسجيل أعداد وحاجيات المنزل الواحد فقط في النموذج الإلكتروني المرفق أدناه ولمرة واحدة فقط. على أن يتم التواصل مع النازحين للتحقق من المعلومات والتوجيه باستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء. وتمنت على النازحين ” عدم الحضور لاستلام أي مساعدة من البلدية إلا بعد التواصل”.

واشارت الى انه “للإستفادة من المساعدات في المرحلة الأولى، يرجى تقديم الطلب على رابط الخلية  قبل 8 تشرين الأول “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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