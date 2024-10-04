اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في كتسرين جنوب الجولان وكريات شمونه ومحيطها ونيؤت مردخاي وكفار بلوم في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 18:34

اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في كتسرين جنوب الجولان وكريات شمونه ومحيطها ونيؤت مردخاي وكفار بلوم في إصبع الجليل

منذ 24 mins 4 October، 2024
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