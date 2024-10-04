قاسم هاشم من شبعا: تأمين عوامل صمود الاهالي أولوية وطنية

تفقد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بلدة شبعا وشارك في صلاة الجمعة، مناشدا “ابناء البلدة التشبث بأرضهم”.

وقال: “نشد اليوم على ايدي ابناء بلدتنا الذين رفضوا التهديد والوعيد الذي اطلقه العدو الاسرائيلي لافراغ البلدة، وبقاءكم اليوم على هذه الارض شكل من اشكال المقاومة، بل انه اساس المواجهة والصمود، لان العدوان الصهيوني المستمر منذ سنة يريد احتلال الجنوب من شبعا والعرقوب امتدادا الى كل قراه، خصوصا المنطقة الحدودية التي يريدها منطقة خالية من اهلها منزوعة الحياة، لهذا لم تسلم من عدوانه الهمجي”.

وأضاف “لكن ارادة شعبنا على امتداد هذه الارض تهزمه اليوم وتسجل الانتصارات في الميدان، من سهل الخيام وبوابة فاطمة الى العديسة وعيترون ومارون الراس. فهذه المواجهات التي تلقنه اليوم درسا بان الارض لاصحابها والعدو دائما مهزوم وسيجرجر اذيال الهزيمة. وستثبت الايام ان ارادة شعبنا اقوى واصلب من جبروته ومن آلات الحقد والعدوان والاجرام”.

اضاف: “نلتقي اليوم في مواجهة مواقع العدو لنؤكد ان رسالة شعبنا هي الصمود ولنذكره ان الانتماء للارض سيبقى الاقوى وسينتصر”.

وذكر هاشم المعنيين ان “تأمين عوامل الصمود ومقوماته ضرورة واولوية وطنية، فهذه العائلات وعلى قلتها اليوم فعل وطني وتستحق الالتفات والرعاية السريعة من دون مماطلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام