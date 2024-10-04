مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 13:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 4 October، 2024
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