مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 13:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية

منذ 2 ساعة 4 October، 2024
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