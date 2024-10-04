الامام الخامنئي: المقاومة في قطاع غزة أذهلت العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 12:22

الامام الخامنئي: المقاومة في قطاع غزة أذهلت العالم

منذ 7 mins 4 October، 2024
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