الامام الخامنئي: لقد أوصل طوفان الاقصى خلال عام هذا الكيان الغاصب الى ان يكون هاجسه الاهم حفظ وجوده – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 12:22

الامام الخامنئي: لقد أوصل طوفان الاقصى خلال عام هذا الكيان الغاصب الى ان يكون هاجسه الاهم حفظ وجوده

منذ 11 mins 4 October، 2024
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