الامام الخامنئي: المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 12:22

الامام الخامنئي: المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفها

منذ 12 mins 4 October، 2024
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