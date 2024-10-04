الامام الخامنئي: العصابة الصهيونية هي ايضا توصلت الى نتيجة انه لا يمكن تحقيق النصر على حماس وحزب الله ابدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 12:20

الامام الخامنئي: العصابة الصهيونية هي ايضا توصلت الى نتيجة انه لا يمكن تحقيق النصر على حماس وحزب الله ابدا

منذ 13 mins 4 October، 2024
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