الامام الخامنئي: الكيان بلا جذور ومتزعزع وقد ابقى نفسه قائما بصعوبة بدعم امريكي ولن يكتب له البقاء باذن الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 12:20

الامام الخامنئي: الكيان بلا جذور ومتزعزع وقد ابقى نفسه قائما بصعوبة بدعم امريكي ولن يكتب له البقاء باذن الله

منذ 15 mins 4 October، 2024
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