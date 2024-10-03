ميقاتي من بكركي: على دول العالم الضغط على “إسرائيل” لوقف عدوانها على لبنان

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان”.

كلام ميقاتي جاء الخميس خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وقال ميقاتي “كما في كلِ مرّةٍ يتعرّضُ فيها وطنُنَا الغالي لمخاطرَ وجوديةٍ نأتي إلى هذا الصرحِ الوطني والتاريخي لنسترشدَ بحكمةِ صاحبِ الغطبةِ البطريرك الراعي”.

واعتبر ميقاتي أن “المطلوب رئيس جمهورية يمثل أغلبية اللبنانيين دون تحد لاحد”، ورأى ان “النقطة الاساسية هي انتخاب رئيس لا يكون مع فريق ضد فريق وهذا ما هو مطلوب في الوقت الحاضر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام