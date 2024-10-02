مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية : كل من دخل اليوم إلى الأراضي اللبنانية من قوات النخبة الصهيونية إما قتل أو جرح أو فرّ هاربًا

اعلن مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية أن” التصدي لجنود العدو الإسرائيلي لا يقتصر على قوات النخبة المتسللة إلى أطراف بعض القرى داخل الأراضي اللبنانية عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، وإنما يطال تمركز هذه القوات في الثكنات العسكرية والبساتين والمواقع داخل الأراضي المحتلة”.

واضاف في حديث على قناة الجزيرة :” كل الحشودات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة داخل الأراضي المحتلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية هي تحت مرمى نيران المقاومة الإسلامية ويتم التعامل معها بالأسلحة المناسبة”.

وأكد أن” كل من دخل اليوم إلى الأراضي اللبنانية من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، إما قتل أو جرح أو فرّ هاربًا”.

المصدر: مواقع