استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق

استشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح “حوالي الساعة 17:25 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق”.

وأضاف المصدر “العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.

وقبل أيام، استشهد 3 مواطنين سوريين وأصيب 9 آخرين، اثر عدوان اسرائيلي بالطيران الحربي والمسير، استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق. وزفت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في سوريا المذيعة القديرة “صفاء أحمد” شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

المصدر: وكالة سانا