المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تحركا لقوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس وأمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 20:02

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تحركا لقوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس وأمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة

منذ 39 mins 2 October، 2024
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