المقاومة الإسلامية: مجاهدونا فجروا عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل بإتجاه بلدة يارون جنوب لبنان ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 18:30

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا فجروا عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل بإتجاه بلدة يارون جنوب لبنان ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 13 mins 2 October، 2024
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