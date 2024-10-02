المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 18:30

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 16 mins 2 October، 2024
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