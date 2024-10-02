إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: بالاضافة الى القتلى أصيب 30 مقاتلا من وحدة إيغوز بينهم 5 إصاباتهم خطيرة بنيران حزب الله في قرية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 18:30

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: بالاضافة الى القتلى أصيب 30 مقاتلا من وحدة إيغوز بينهم 5 إصاباتهم خطيرة بنيران حزب الله في قرية جنوب لبنان

منذ 18 mins 2 October، 2024
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