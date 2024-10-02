جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 جنود وضباط اليوم في الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 2 2024 - 18:30

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 جنود وضباط اليوم في الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود مع فلسطين المحتلة

منذ 60 mins 2 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة