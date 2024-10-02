إصابة أحد الجنود اللبنانيين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون – حاصبيا لتأمين عبور المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 2 2024 - 16:58

إصابة أحد الجنود اللبنانيين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون – حاصبيا لتأمين عبور المواطنين

منذ 21 mins 2 October، 2024
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