اعلام العدو: مجالس المستوطنات الاسرائيلية تعترف حتى الآن بمقتل 4 جنود خلال مواجهات مع حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 16:58

اعلام العدو: مجالس المستوطنات الاسرائيلية تعترف حتى الآن بمقتل 4 جنود خلال مواجهات مع حزب الله

منذ 37 mins 2 October، 2024
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