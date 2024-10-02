جيش العدو: المواجهة مع “وحدة ايغوز” حصلت داخل مبنى وتمّ سحب الجنود المصابين تحت إطلاق النار والصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 15:24

جيش العدو: المواجهة مع “وحدة ايغوز” حصلت داخل مبنى وتمّ سحب الجنود المصابين تحت إطلاق النار والصواريخ

منذ 13 mins 2 October، 2024
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