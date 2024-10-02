الامام الخامنئي: نحن في حالة حداد هذه الأيّام وأنا شخصيًّا ينتابني حزنٌ عميق حقًّا فالحادث الذي وقع لم يكن حادثًا هيّنًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 12:18

الامام الخامنئي: نحن في حالة حداد هذه الأيّام وأنا شخصيًّا ينتابني حزنٌ عميق حقًّا فالحادث الذي وقع لم يكن حادثًا هيّنًا

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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