القائد العام للجيش الإيراني: تحملنا مرارة ضبط النفس لفترة من الوقت ولكننا رأينا أن هذا ليس خياراً مناسباً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 12:18

القائد العام للجيش الإيراني: تحملنا مرارة ضبط النفس لفترة من الوقت ولكننا رأينا أن هذا ليس خياراً مناسباً

منذ 37 mins 2 October، 2024
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