وزير الخارجية الإيراني: سنرد بشدة على أي طرف ثالث يدعم الكيان الصهيوني في أي هجوم ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 10:46

وزير الخارجية الإيراني: سنرد بشدة على أي طرف ثالث يدعم الكيان الصهيوني في أي هجوم ضدنا

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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