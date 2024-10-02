إذاعة جيش العدو: الجيش يدعو إلى عدم نشر أسماء الأماكن التي تسقط فيها الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 10:46

إذاعة جيش العدو: الجيش يدعو إلى عدم نشر أسماء الأماكن التي تسقط فيها الصواريخ

منذ 54 mins 2 October، 2024
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