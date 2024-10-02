إعلام العدو: وقوع 20 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح جراء الحدث الأمني عند الحدود مع لبنان وكانت عملية إنقاذهم صعبة جداً بسبب القصف المدفعي الكثيف الذي نفذه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 2 2024 - 10:46

إعلام العدو: وقوع 20 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح جراء الحدث الأمني عند الحدود مع لبنان وكانت عملية إنقاذهم صعبة جداً بسبب القصف المدفعي الكثيف الذي نفذه حزب الله

منذ 49 mins 2 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة