رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه سيواجه ردا مختلفا وحاسما مقابل أية خطوة جنونية يقدم عليها وسيسرع ذلك في انهياره – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 09:14

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه سيواجه ردا مختلفا وحاسما مقابل أية خطوة جنونية يقدم عليها وسيسرع ذلك في انهياره

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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