مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:22

مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان

منذ 9 mins 1 October، 2024
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