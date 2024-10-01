لجان المقاومة في فلسطين: الرد الإيراني يؤكد ان المرحلة الجديدة بالمواجهة ستكون اليد العليا للمقاومة وان الإجرام الصهيوني لم يغير في روح المقاومة ومحورها بل سيزيدها عزما وصلابة وجاهزية عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:22

لجان المقاومة في فلسطين: الرد الإيراني يؤكد ان المرحلة الجديدة بالمواجهة ستكون اليد العليا للمقاومة وان الإجرام الصهيوني لم يغير في روح المقاومة ومحورها بل سيزيدها عزما وصلابة وجاهزية عالية

منذ 36 mins 1 October، 2024
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