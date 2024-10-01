العلاقات الإعلامية في حزب الله: الأفلام والصور التي نشرها العدو الصهيوني من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:16

العلاقات الإعلامية في حزب الله: الأفلام والصور التي نشرها العدو الصهيوني من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة‏

منذ 10 mins 1 October، 2024
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